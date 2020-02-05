Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Среди них украинская пара – Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Знаменитости, которые дали любимым второй шанс Фото: Сегодня

"Дважды в одну реку не войдешь", – строчка, которую не только знают наизусть, но и повторяют себе вновь и вновь многие женщины. Из песни слов не выкинешь, а вот в реальной жизни подобные истории нередко случаются.

Сегодня.Lifestyle расскажут о парах, которые в определенный момент не смогли справиться с обстоятельствами и разошлись, однако спустя время осознали, что все еще любят друг друга. Звезды собственным примером доказывают, что романтичное воссоединение – далеко не всегда плохая идея.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Юрий Никитин и Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

История любви звездной пары продолжается уже 20 лет. В 2006-м у Юрия и Ольги родилась их старшая дочь Полина, спустя год они поженились, спустя еще два – развелись. Горбачева не смогла простить мужу ненадлежащее поведение, которое привело к мимолетному увлечению. Сначала паре казалось, что они избавились от того, что их не удовлетворяло, однако вскоре обоим захотелось вернуть семью.

Как призналась сама Ольга, одна провела работу, прежде всего, над своими ошибками и в результате увидела в экс-супруге мужчину своей мечты. В 2011-м пара воссоединилась, а в 2014-м на свет появилась их младшая дочь Серафима.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Да-да, многие не знают, однако между герцогами Кембриджскими далеко не всегда царило взаимопонимание. Сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей, а вот в 2007 году пара расставалась. Причина в том, что Уильям решил, что молодость нужно проводить весело и позволял себе посещать ночные клубы, проводя время в компании девиц. Однажды его заметили папарацци, и это стало последней каплей для Кейт.

Будущие супруги на время разошлись, однако вскоре пришли к тому, что не могут жить друг без друга. Спустя время состоялась помолвка Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а в 2011 пара поженилась.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил Фото: Instagram.com

Пара познакомилась в 2007 году на вечеринке в честь "Золотого глобуса", и на тот момент артист состоял в отношениях с Кэмерон Диас. Между Джастином и Джессикой проскочила искра, и вскоре они отправились на первое свидание. По словам Тимберлейка, ему пришлось довольно долго добиваться согласия будущей супруги.

Спустя три года выяснилось, что пара рассталась. По информации СМИ, причиной стала измена Джастина. Так или иначе, спустя полгода Тимберлейк и Бил возобновили отношения, а в 2012 году поженились. Вместе звездные супруги воспитывают сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка.

Отметим, в ноябре 2019 Джастин Тимберлейк был замечен папарацци с коллегой Алишей Уэйнрай. Пара открыто флиртовала в заведении. Сразу после инцидента Тимберлейк принес публичные извинения супруге, однако Джессика Бил не может простить возлюбленного. Чтобы спасти брак, певец с женой стали посещать семейного психолога.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

История отношений этой пары весьма насыщена. Актеры начали встречаться в 2004 году, а в 2009-м расстались, однако причина разрыва не известна. Вскоре Брайан и Меган снова появились вместе на публике, а в 2010 году поженились. Меган Фокс родила супругу двоих сыновей и подала на развод, но вскоре объявила о третьей беременности. Сейчас пара состоит в браке и воспитывает троих мальчишек.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Кит Харингтон и Роуз Лесли Фото: Getty Images

Чувства актеров вспыхнули в 2011 году на съемочной площадке "Игры престолов", где Роуз сыграла возлюбленную Джона Сноу (Кит Харингтон). По мнению поклонников, в 2013 пара рассталась. Стоит отметить, официальных подтверждений этой информации нет, однако в течение двух лет пару не замечали вместе.

В 2016 году пара не только возобновила отношения, но и впервые появилась на публике. Спустя год звезды "Игры престолов" помолвились, а в июне 2018-го поженились. Примечательно, что дату свадьбы Кит Харингтон и Роуз Лесли выбирали, подстраиваясь под график съемок фантастической саги. Кроме того, что в процессе был активно задействован жених, влюбленные хотели видеть на торжестве своих коллег. Как признался Кит, после помолвки он позвонил продюсеру сериала и сказал: "Я позвонил продюсеру и сказал: "Я женюсь, и это твоя вина".

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Фото: instagram.com/haileybieber

Если вы считаете, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, и вам необходимо подтверждение, можете смело приводить в пример эту пару. Джастин и Хейли познакомил отец модели еще в 2009 году. С тех пор знаменитости поддерживали дружеские отношения. Даже когда Бибер встречался с Селеной Гомес, он активно общался с Хейли Болдуин, в результате чего у пары регулярно происходили конфликты.

В 2016 году Джастин встретил Новый год с Хейли и заявил, что они пара. Однако вскоре в романтических отношениях что-то пошло не так и Бибер даже отписался от подружки в Instagram. Спустя год он заявил миру, что мечтает о женитьбе, и возобновил отношения с Селеной Гомес, хоть и не надолго. Окончательную точку в романе поставило восстановление дружбы с Хейли Болдуин.

Спустя два года Джастин и Хейли объявили о помолвке, в 2018-м расписались, а в 2019-м звездная пара устроила пышное торжество по случаю свадьбы.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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