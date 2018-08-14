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"Две богини": Ольга Сумская показала архивное фото с сестрой Натальей

Актриса опубликовала в соцсети архивное фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Ольга Сумская. Фото: Instagram
Ольга Сумская. Фото: Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская показала архивное фото со старшей сестрой – Натальей Сумской. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, кратко подписав: "1987 рiк... Сестри Сумськi".

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Олька и Наталья Сумкские, 1987 год
Фото: Instagram/olgasumska

Поклонники актрисы восхитились красотой сестер и написали много комплиментов в комментариях под фото: "Дуже гарні і натуральні", "Реально нереальные красотки!!!",  "Красавицы!!!", "Очень симпатичные", "Две богини",  "Красивые, талантливые. Радуйте нас долгие лета. Мы Вас любим", "Суперклассные", "Красуні і дууууже талановиті, обожнюю обох".

Напомним, Ольга Сумская поделилась редким фото с дочками. Ранее Ольга Сумская показала себя в 20 лет. Кроме этого, актриса и телеведущая рассказала интересные факты о себеНародная артистка Украины Ольга Сумская родилась во Львове, выросла в Запорожье и Полтаве, а позже переехала в Киев. 


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Источник: "Сегодня"
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