"Две богини": Ольга Сумская показала архивное фото с сестрой Натальей

Актриса опубликовала в соцсети архивное фото

Ольга Сумская. Фото: Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская показала архивное фото со старшей сестрой – Натальей Сумской. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, кратко подписав: "1987 рiк... Сестри Сумськi".

Олька и Наталья Сумкские, 1987 год Фото: Instagram/olgasumska

Поклонники актрисы восхитились красотой сестер и написали много комплиментов в комментариях под фото: "Дуже гарні і натуральні", "Реально нереальные красотки!!!", "Красавицы!!!", "Очень симпатичные", "Две богини", "Красивые, талантливые. Радуйте нас долгие лета. Мы Вас любим", "Суперклассные", "Красуні і дууууже талановиті, обожнюю обох".

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