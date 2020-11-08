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Две "новенькие" и одна "старенькая": Меладзе представил обновленный состав "ВИА Гры"

Сегодня, 10:05

Группа выступила со своим первым синглом

Продюсер Константин Меладзе представил новую "ВИА Гру". К Ульяне Синецкой присоединились две новые девушки, которые пришли на смену Эрике Герцег и Ольги Меганской. Трио выступило в эфире программы "Вечерний Ургант".

Теперь "ВИА Гра" – это сохранившая свое место Ульяна Синецкая, а также Ксения Попова и София Тарасова. Девушек официально представил в своем Instagram-аккаунте Меладзе, выложив их фото.

Новая "ВИА Гра"
Фото: instagram.com/meladzemusic

Что известно о новых участницах "ВИА Гры"?

Блондинка Ксения Попова родом из Кривого Рога. Она участвовала в 8-м сезоне шоу "Х-фактор" и сотрудничала с MARUV.

Ксения Попова
Фото: instagram.com/xseniyapopova

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Ксения Попова
Фото: instagram.com/xseniyapopova

Брюнетке Софии Тарасовой 19 лет. Она участница российского шоу "Голос", призер "Детского Евровидения-2013". София из Киева.

София Тарасова
Фото: instagram.com/sofia_tarasova
София Тарасова
Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Ульяна Синецкая в "ВИА Гре" с 2018 года. Ольга Меганская оставила коллектив в октябре, а Эрика Герцег покинула группу в мае после слухов о романе с Константином Меладзе.

Предыдущий состав "ВИА Гры": Меганская, Герцег и Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

О романе между Герцег и Меладзе заговорили осенью 2019 года. Тогда интернет-пользователи обратили внимание на то, что супруга композитора Вера Брежнева удалила из соцсети все фото с мужем. Однако позже артистка опровергла все сплетни о проблемах в браке.

Смотрите выступление новой "ВИА Гры" на "Вечернем Урганте":

Недавно мы также писали, что Алена Винницкая рассказала о конфликтах в "ВИА Гре".

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