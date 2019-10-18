Две операции и надежда на выздоровление: последние новости о состоянии Заворотнюк

Актрисе провели операции, которые дали позитивные результаты

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, по информации СМИ, больна раком мозга. За последнюю неделю в сети появлялись новости о том, что 48-летняя актриса находится в прекоматозном состоянии. Родственники звезды на ее странице в Instagram эту новость опровергли, заявив, что Telegram-канал Mash регулярно публикует недостоверную информацию.

Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме:

К слову, нарушить молчание семья Анастасии Заворотнюк решила лишь недавно. Родственники актрисы заявили, что впредь будут делиться новостями о состоянии Заворотнюк. По их словам, Анастасия действительно больна, однако борется с недугом. При этом диагноз Анастасии Заворотнюк не уточняется.

Кроме того, на днях в прессе появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. Близкий друг семьи уверяет, что актриса чувствует себя не так плохо, как об этом пишут таблоиды. Более того, сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали результаты, и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились шансы на полное восстановление.

А тем временем у бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру.

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