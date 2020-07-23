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"Две половинки одной души": Меган Фокс впервые прокомментировала новый роман после развода с мужем

Сегодня, 15:46

Актриса начала отношения с рэпером Колсоном Бейкером

34-летняя актриса Меган Фокс и ее 30-летний бойфренд, рэпер Колсон Бейкер, впервые дали совместное интервью и рассказали о своем романе, сообщает Daily Mail.

Ранее пара не комментировала свои отношения. Но теперь поделились подробностями их знакомства. Возлюбленные встретились на съемочной площадке фильма Midnight in the Switchgrass.

Меган, которая рассталась с мужем Брайаном Остином Грином после почти 10 лет брака, сказала, что с первого взгляда поняла, что из их с Колсоном отношений "точно что-то получится".

"Я просто знала, что на съемочной площадке со мной случится что-то невероятное. Но тогда еще не знала, что именно. Просто чувствовала всей душой: что-то из этого получится. И мы встретились", – рассказала Меган.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото: Скриншот из Daily Mail

Звезда "Трансформеров" призналась, что рэпер для нее – будто "родственная душа".

"Я сразу поняла, что он был тем, кого я называю не родственной душой, а родственной искрой. Когда душа поднимается на такой уровень, что ее можно разделить на две половинки, для двух тел одновременно. Так что мы на самом деле две половинки одной души, я думаю. И я сказала это ему почти сразу, потому что почувствовала это в тот момент", – говорит Фокс.

Колсон Бейкер также признался, что "ловил каждую возможность" лишний раз пересечься на площадке с Меган.

Романы звезд, которые начались на съемочной площадке – смотрите видео:

Напомним, после официального разрыва с Брайаном Остином Грином Меган Фокс больше не скрывает свои отношения с рэпером MGK (Колсоном Бейкером). В Сети появилось совместное фото пары, которое, как считают поклонники актрисы, подтверждает ее роман с исполнителем.

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