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Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

Актриса как всегда поражает своей красотой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
Ольга Сумская показала фото с дочкой-выпускницей
Ольга Сумская показала фото с дочкой-выпускницей
Фото: instagram.com/olgasumska

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская, которая спела на последнем звонке в школе, показала выпускные фото со своей младшей дочкой. В Instagram актриса опубликовала ряд снимков с Анной Борисюк, которая в этом году закончила школу.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ольгой Сумской:

На торжественную церемонию в школу Сумская пришла в длинном белом платье с разрезами по бокам. На фото звезда позирует вместе с дочкой Аней и супругом Виталием. 

Ольга Сумская показала фото с дочкой-выпускницей
Ольга Сумская показала фото с дочкой-выпускницей
Фото: instagram.com/olgasumska

Выпускница для выхода выбрала короткое розовое платье с сеткой, а также золотистые босоножки.

Ольга Сумская показала фото с дочкой-выпускницей
Ольга Сумская показала фото с дочкой-выпускницей
Фото: instagram.com/olgasumska

"Вот и закончилась школа! Прекрасные моменты, которые запоминаются на всю жизнь! Прощай, родная школа, спасибо учителям! Поздравляем, дочь, и в добрый путь к осуществлению желаний", – подписала публикацию Ольга Сумская.

Фолловеры Ольги, в числе которых телеведущая Лилия Ребрик, отметили, что Сумская не перестает удивлять своей красотой. "Вітання!!! Ви вдвох як випускниці", "Красуні", "Дуже гарні!", "Вау! Які ж ви прекрасні! Неймовірні красуні", – пишут в комментариях пользователи сети.

Недавно мы писали о том, как Ольга Сумская трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.

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