Ева Лонгория окрестила сына и показала семейные фото
Голливудская звезда поделилась важным моментом жизни
Известная голливудская актриса Ева Лонгория, которая на днях отметила первый день рождения ее сына Сантьяго, решила устроить двойной праздник. Звезда "Отчаянных домохозяек" решила окрестить первенца.
Смотрите видео о возлюбленных Евы Лонгории:
Празднования по случаю исполнения годика растянулись на все выходные. К тому же, Ева Лонгория решила совместить первый день рождения сына с таинством крещения. Годовалый малыш был крещен в одной из церквей Лос-Анджелеса. Как призналась сама актриса, подготовка к этому важному событию была более активной, нежели к собственной свадьбе с отцом ребенка Хосе Бастоном.
"Вау, что за уикенд у нас выдался! Спасибо каждому, кто помог нам отпраздновать первый день рождения и крестины Санти! Так много людей любят нашего сладкого мальчика – это настоящее благословение! Год позади, впереди – много приключений", – написала Ева под опубликованным фото крестин в Instagram.
Ранее 44-летняя Ева Лонгория поделилась фото без макияжа, на котором позирует со своим сыном в домашней обстановке. В комментариях подписчики оставили Еве Лонгории множество комплиментов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram