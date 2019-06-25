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Ева Лонгория окрестила сына и показала семейные фото

Голливудская звезда поделилась важным моментом жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Ева Лонгория и ее сын Санти
Ева Лонгория и ее сын Санти
Фото: instagram.com/evalongoria

Известная голливудская актриса Ева Лонгория, которая на днях отметила первый день рождения ее сына Сантьяго, решила устроить двойной праздник. Звезда "Отчаянных домохозяек" решила окрестить первенца. 

Смотрите видео о возлюбленных Евы Лонгории:

Празднования по случаю исполнения годика растянулись на все выходные. К тому же, Ева Лонгория решила совместить первый день рождения сына с таинством крещения. Годовалый малыш был крещен в одной из церквей Лос-Анджелеса. Как призналась сама актриса, подготовка к этому важному событию была более активной, нежели к собственной свадьбе с отцом ребенка Хосе Бастоном.

Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
Крещение сына Евы Лонгории Санти
Фото: instagram.com/evalongoria
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"Вау, что за уикенд у нас выдался! Спасибо каждому, кто помог нам отпраздновать первый день рождения и крестины Санти! Так много людей любят нашего сладкого мальчика – это настоящее благословение! Год позади, впереди – много приключений", – написала Ева под опубликованным фото крестин в Instagram.

Ранее 44-летняя Ева Лонгория поделилась фото без макияжа, на котором позирует со своим сыном в домашней обстановке. В комментариях подписчики оставили Еве Лонгории множество комплиментов.

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