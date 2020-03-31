"Дышит сам, но врачи не могут понять природу пневмонии": директор Льва Лещенко о состоянии певца

Артист с коронавирусом попал в больницу 24 марта

24 марта российский певец Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус. Через три дня диагноз подтвердился, а сам артист попал в реанимацию. В СМИ даже написали, что у знаменитости начался отек легких – как осложнение заболевания. Но вскоре Льва Лещенко перевели в обычную палату.

Сначала состояние певца было тяжелым, но на данный момент все стабилизировалось. Директор артиста Андрей Гайдель рассказал, как сейчас себя чувствует Лев Валерьянович.

"У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня", – рассказал Starhit помощник певца Андрей Гайдель.

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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