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Джамала и Pianoбой выпустили совместный трек "Эндорфины": поклонники в восторге

11 сентября, 12:37

Джамала написала эту песню три года назад

Певица Джамала и Дмитрий Шуров, лидер группы Pianoбой, презентовали совместную композицию под названием "Эндорфины".

На своей странице в Instagram Джамала призналась, что написала песню еще три года назад, но не решалась выпустить. Позже она отправила демо-версию Дмитрию Шурову, однако тот долго не отвечал певице.

"Мне показалось, что в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа…Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация", – поделилась Джамала.

По словам певицы, написать песню ее вдохновило лето и его быстротечность.

"Все скучают по лету! Абсолютно все! А если попробовать сохранить в себе тепло лета? И жить с этой ноткой до следующего? Вот такая вам абсолютно светлая и наивная песня про эндорфины!" – написала певица.

Поклонники Джамалы были в восторге от нового трека и коллаборации певицы: "Джа! The best! Гордость моя! Наша! Знаете, о чем поете. Песня – молитва! Хочется пропеть "Аминь", "Такая искренняя и со смыслом. Не пустая песня, как обычно пишут сегодня. Порадовали мое ушко и подарили улыбку", "Джа как всегда на высоте".

Скриншот: YouTube

Напомним, The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях. Ранее Настя Каменских представила клип на трек A huevo.

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