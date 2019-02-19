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Джамала назвала главный плюс своей профессии

Певица поделилась своими размышлениями из Варшавы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала отправилась в Варшаву и поделилась яркими впечатлениями. Артистка утверждает, что путем путешествий влюбляется в мир: "Чем больше путешествую и знакомлюсь с разными культурами, людьми разных национальностей, тем больше я влюбляюсь в этот мир. Мы все живем рядом, но мы все такие разные! Это удивительно!".

Кроме того, на своей странице в Instagram Джамала призналась, что больше всего ценит в своей профессии. По словам певицы, это возможность встретить талантливых и творческих людей.

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"В этом еще один бонус моей профессии – я встречаю много творческих, талантливых людей со всего мира. Третий день в Варшаве, все прекрасно", – пишет Джамала.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Как долго певица пробудет в Польше – неизвестно, но Джамала точно вернется в Киев до 23 февраля, ведь в этот день состоится финал Нацотбора на "Евровидение 2019", членом жюри которого является артистка.

Ранее мы писали, что хореограф Алена Шоптенко впервые в жизни покаталась на коньках.

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