Джамала опубликовала трогательное фото подросшего сына

Поклонники написали сотни положительных комментариев под снимком

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая певица Джамала на своей странице в Instagram разместила новое трогательное фото со своим сыном Эмиром-Рахманом. На снимке малыш стоит у окна.

"У каждого человека должно быть свое окно", – подписала фото артистка.

Сын Джамалы Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Какой большой уже! Счастья вам и вашему малышу!", "Хорошенький такой !))ушки нежные, аж светятся", "Какой уже взрослый мальчик", "Так вырос ?Лапочка такой!здоровья всем!", "Хороший человечек!! Хорошо, что у него есть свое окно, свой взгляд на мир, и прекрасные родители)", "Вже сам ось так стоїть?)) ого)) бо ми тільки на трішки молодші від вас, то аж не вірю, що скоро ось так стоятиме", – написала поклонники Джамалы в комментариях к фото.

Напомним, Джамала кардинально сменила имидж.

Ранее Джамала презентовала новый клип на свою англоязычную песню The Great Pretender, которая входит в новый альбом "Крила". Так вот в клипе певица в образе блондинки с 80-х годов. Отметим, что через две недели Джамала отправится в турне в поддержку нового альбома.