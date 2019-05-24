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Джамала отправилась покорять новые страны: где ждать концерта?

Украинская певица впервые даст концерт в Бейруте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00

Украинская исполнительница и победитель песенного конкурса Евровидение 2016 Джамала решила покорить новые вершины и отправилась в Ливан, чтобы дать свой первый там концерт. 

Перед своим выступлением украинская певица решила прогуляться по столице Бейруте и познакомиться с местными достопримечательностями. Поддержать звезду приехал ее супруг Сеит-Бекир Сулейманов, с которым она сфотографировалась возле моря.  

Ко всему, Джамала посетила старинный рынок, где спела под аккомпанемент местного музыканта. К встрече с новым городом певица готовилась тщательно и даже посетила посла Ливана.

Напомним, недавно певица презентовала клип на песню Solo. Ее написали три американских сонграйтера, среди которых – номинант на "Грэмми" Брайан Тодд. Стоит отметить, что Джамала с этой песнью вошла в топ британского чарта.

Напомним, ранее стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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