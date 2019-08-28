Джамала похвасталась подарком мужа ко дню рождения: забавное фото

Супруг презентовал певице платье с анималистическим принтом

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая 27 августа отметила 36-летие, получила от супруга Бекира Сулейманова в качестве праздничного подарка платье с анималистическим принтом.

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Обновкой певица похвасталась на своей странице в Instagram. Правда, муж немного не угадал с принтом наряда – Джамала попросила у Бекира леопардовое платье, а получила с принтом гепарда. На этот счет победительница Евровидения 2016 забавно пошутила, опубликовав у себя в Instagram-stories несколько кадров.

"Все искала "леопард", муж подарил платье из "гепард", – написала Джамала.

Скриншот из соцсети

"Чем отличается? Ну видно же", – шуточно прокомментировала артистка подарок мужа.

Скриншот из соцсети

Свой день рождения Джамала провела в кругу семьи, прогуливаясь в новом платье по лесу.

Скриншот из соцсети

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5". А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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