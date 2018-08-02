Джамала показала первые фото со съемок клипа на песню "Крылья"

Звезда уже представила аудиозапись новой песни "Крылья" и готовит презентацию лирического клипа к треку

Джамала на съемках клипа на песню "Крылья". Фото: Instagram/jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала, которая недавно показала соблазнительные фото с отдыха, поделилась яркими фото со съемок нового клипа на песню "Крылья". Украинская артистка примерила стильный и достаточно пикантный образ.

На снимках счастливая Джамала позирует перед камерой в сверкающем золотистом платье с длинными рукавами. Певица сделала стильную прическу и макияж, а также дополнила образ большими серьгами в форме геометрической фигуры.

"Я вмію літати ... і вмію зніматися у своїх відеокліпах", – подписала фотографии Джа.

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от стильного наряда певицы и анонса выхода клипа, а также обратили внимание на пышное декольте, которое артистка засветила: "Красивая!) Одна грудь больше другой, как и у меня)))) я тоже кормящая мама".

Напомним, Джамала опубликовала трогательное селфи с сыном. Ранее Джамала разместила трогательное видео с фотоподборкой под ее песню "Крила" со своим супругом.

Певица Джамала родила сына – смотрите видео:



