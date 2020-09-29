Джамала показала себя в юности: архивные фото певицы, сделанные в Крыму

Артистка поделилась воспоминаниями о родительском доме

Такой мы Джамалу еще не видели. Певица опубликовала архивные фото из семейного альбома, сделанные в Крыму. На кадрах запечатлена тогда еще будущая звезда и ее близкие.

В своем посте на странице в Instagram Джа рассказала, что в детстве всегда мечтала о квартире, потому что, проживая в частном доме, ей приходилось ежедневно заниматься уборкой и другими хлопотами.

Певица Джамала в юности Фото: instagram.com/jamalajaaa

Но с возрастом исполнительница, которая теперь имеет собственную квартиру, все чаще размышляет о жизни в просторном доме.

Джамала в юности Фото: instagram.com/jamalajaaa

"В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме. Возможно, на это желание повлиял карантин... Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать своим домашним", – написала Джамала.

Юная Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизской ССР, СССР). Ее детство прошло в крымском селе Малореченское под Алуштой. Туда ее семья переехала в 1989 году из Киргизии.

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