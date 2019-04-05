Джамала показала свое выступление 18 лет назад

Певица опубликовала архивное видео, где она выступает в гуцульском костюме

Джамала поделилась архивным видео Фото: instagram.com/jamalajaaa

35-летняя украинская певица Джамала экспериментирует с музыкальными стилями, и, как оказалось, с начала творческой деятельности. Артистка опубликовала архивное видео, на котором выступает гуцульском костюме под аккомпанемент народного оркестра. Ролик был снят в 2001 году, то есть 18 лет назад.

Джамала сообщила, что это ее первое выступление с оркестром, и поделилась эмоциями, которые испытывала тогда, будучи 17-летней девушкой.

"Вспомнила свое первое выступление с оркестром народных инструментов. Это было в консерватории. 2001! Я в настоящем гуцульском костюме исполняю песню "Ой заграли музики, музиченьки". Помню, было очень волнительно", – признается Джамала.

INSTAGRAM (@jamalajaaa) on Apr 3, 2019 at 11:01pm PDT

Артистка также анонсировала свое выступление на концерте оркестра НАОНИ, который состоится 12 апреля.

"Еду на репетицию с оркестром НАОНИ. 12 апреля у них концерт в Оперном театре, на котором я буду специальным гостем и исполню народную песню", – написала певица.

Ранее мы писали, что Джамала в первый день рождения сына Эмира-Рахмана показала его лицо. Подробнее смотрите в видео:

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