Джамала показала сына на милых фото в сети

Певица поделилась трогательными снимками в соцсети

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская певица Джамала наслаждается весной и весенним праздником – 8 Марта. На своей странице в Instagram певица разместила несколько фото, показав, как ее поздравили с праздником. "Мои самые красивые тюльпанчики. Первый раз от моих мальчиков!", – подписала певица один из снимков. На, кроме замечательных тюльпанов, можно заметить маленького сына артистки – Эмира-Рахмана.

Джамала также поздравила всех женщин с Международным женским днем: "Любви, поддержки, понимания каждой девочке в этом мире! С праздником!".

Отметим, что 27 марта малышу Джамалы исполнится год. Артистка и ее супруг Сеит-Бекир впервые стали родителями в 2018 году.

Напомним, недавно все обсуждали скандальное интервью финалисток Нацотбора на "Евровидение 2019" – участниц дуэта ANNA MARIA, когда девушки отказались признать аннексию Крыма. В финале конкурса член жюри Джамала возмутилась позицией Анны и Марии Опанасюк. В то же время стало известно, что сама Джамала выступала в России в 2014 году. Пиар-директор артистки прокомментировал ситуацию.

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