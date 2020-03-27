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Джамала посвятила трогательный пост сыну-имениннику: фото

Первенцу певицы Эмиру-Рахману исполняется 2 года

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:02

Популярная украинская певица Джамала, которая ждет второго ребенка, поздравила своего первенца – сына Эмира-Рахмана с днем рождения. Сегодня мальчику исполняется два года. На своей странице в Instagram украинская исполнительница посвятила трогательный пост мальчику и поделилась семейными снимками.

Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семейные снимки Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa
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"Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь! С Днем рождения, Эмир-Рахман!" – написала звезда, продублировав поздравление на крымскотатарском языке.

Подробнее об образе жизни Джамалы в условиях коронавируса узнайте в сюжете:

Отметим, что Джамала родила первенца от супруга Сеит-Бекира Сулейманова 27 марта 2018 года. На протяжении первой беременности украинская знаменитость продолжала принимать участие в различных проект и записывать музыку. 12 февраля 2020 года певица призналась, что ожидает с мужем и сыном появления второго ребенка и рассказала, как ее муж отреагировал на беременность звезды.

Также Джамала рассказала, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

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