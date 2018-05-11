Джамала пришла на вечеринку Потапа и Насти Каменских в розовом костюме за пять тысяч гривен

Под наряд певица надела черный топ с кружевом

Джамала. Фото: Instagram

Молодая мама Джамала, которая 27 марта родила первенца, порадовала стильным и ярким образом. На днях артистка побывала на вечеринке, которая была организована Потапом и Настей Каменских.

Знаменитости в кругу звездных друзей отпраздновали свои недавние дни рождения. Потапу 8 мая исполнилось 37 лет, а Насте 4 мая – 31.

Для праздника в кубинском стиле Джамала выбрала розовый костюм от украинского бренда MustHave, состоящий из двубортного жакета, стоимостью 2999 гривен, и широких брюк за 1800 гривен.

Под наряд певица надела черный топ с кружевом. Свой образ Джамала дополнила крупными серьгами, цепочками и собранной прической.

Джамала с мужем Фото: Instagram

Джамала, Настя Каменских Фото: Instagram

Джамала Фото: Instagram

Брюки как у Джамалы Фото: скриншот

Жакет как у Джамалы Фото: скриншот

Потап с гостями Фото: Instagram

Напомним, Джамала и ведущая Катя Осадчая выбрали для эфира "Голоса" наряды белого цвета.

Ранее Джамала рассказала, как справляется с сыном после родов. "Мой муж – супернянь, ведь он и кормит, и подгузники меняет. Сейчас мы в поисках помощницы, но не хочу оставлять своего ребенка кому-либо, даже ненадолго. Я не ухожу в декрет, буду работать и продолжать давать концерты", – призналась Джа.

Самые суровые звездные родители – смотрите видео