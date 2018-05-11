Джамала пришла на вечеринку Потапа и Насти Каменских в розовом костюме за пять тысяч гривен
Под наряд певица надела черный топ с кружевом
Молодая мама Джамала, которая 27 марта родила первенца, порадовала стильным и ярким образом. На днях артистка побывала на вечеринке, которая была организована Потапом и Настей Каменских.
Знаменитости в кругу звездных друзей отпраздновали свои недавние дни рождения. Потапу 8 мая исполнилось 37 лет, а Насте 4 мая – 31.
Для праздника в кубинском стиле Джамала выбрала розовый костюм от украинского бренда MustHave, состоящий из двубортного жакета, стоимостью 2999 гривен, и широких брюк за 1800 гривен.
Под наряд певица надела черный топ с кружевом. Свой образ Джамала дополнила крупными серьгами, цепочками и собранной прической.
Напомним, Джамала и ведущая Катя Осадчая выбрали для эфира "Голоса" наряды белого цвета.
Ранее Джамала рассказала, как справляется с сыном после родов. "Мой муж – супернянь, ведь он и кормит, и подгузники меняет. Сейчас мы в поисках помощницы, но не хочу оставлять своего ребенка кому-либо, даже ненадолго. Я не ухожу в декрет, буду работать и продолжать давать концерты", – призналась Джа.
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