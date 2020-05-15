Джамала устроила сюрприз во время онлайн-концерта Евровидения-2020: видео

Певица в прямом эфире исполнила фрагмент песни Дункана Лоуренса

В четверг, 14 мая, прошел второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо второго полуфинала песенного конкурса. Зрители увидели клипы на конкурсные песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме.

Неожиданным сюрпризом для фанатов конкурса стало появление украинской певицы Джамалы. Артистка, находясь дома, записала видео, в котором исполнила фрагмент песни Arcade победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса (выступление можно посмотреть с 38:10 минуты).

14 мая – особенная дата для певицы, ведь именно в этот день четыре года назад Джамала одержала победу на "Евровидении" в Швеции. В честь этого артистка опубликовала на своей странице в Instagram пост и вспомнила с теплом, как ее встречали в аэропорту Киева.

"Меня переполняет счастье, когда вспоминаю тот вечер! Да, вы знаете, что с первого же дня после победы я повторяла, что нельзя жить только воспоминаниями, нужно двигаться вперед и ставить новые цели. Но это было действительно невероятное событие, которое произошло со всеми нами и страной. "Евровидение" стало крутым толчком для меня", – вспоминает певица.

К тому же, звезду тогда с победой поздравили такие мировые знаменитости, как Джоан Ролинг, Джастин Тимберлейк и Ширли Бэсси.

"Могла ли я подумать, что на своих страницах меня будет поддерживать автор "Гарри Поттера" Джоан Ролинг, поздравлять с победой Джастин Тимберлейк, вспомнит во время своего концерта о моей "1944" Адель, что я лично услышу от Ширли Бэсси слова восхищения?! А утром после безумной ночи финала вы будете встречать меня в аэропорту. Конечно, я и не думала об этом. Я просто пела о том, что люблю, для тех, без кого не могу жить!"- добавила Джамала.

Также узнайте в нашей статье все подробности о предстоящем финальном шоу Europe Shine A Light, которое состоится уже 16 мая.

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