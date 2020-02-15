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Джамала рассказала, как ее муж отреагировал на беременность звезды

Певица ждет второго ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:53
Джамала
Джамала
Фото: YouTube

На днях певица Джамала удивила поклонников новостью о своей беременности. Позже она призналась, что реакция ее мужа на предстоящее пополнение в семье была неожиданной.

Подробнее о беременности Джамалы смотрите в сюжете:

Как известно, Джамала родила своего первенца Эмира-Рахмана 27 марта 2018 года. Сейчас артистка находится в положении, чему безумно рада. Накануне она разместила фото с семьей, на котором видно ее округлившийся живот.

Джамала с мужем и сыном
Джамала с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

О том, как муж отреагировал на ее беременность, Джамала рассказала ведущей Соломии Витвицкой в ее Telegram-канале "Особливе з Соломією". Оказалось, что Бекир не сразу обрадовался новости о скором появлении еще одного малыша.

"Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться", – поделилась звездная мама.

Артистка пока не спешит рассекречивать срок беременности и пол будущего ребенка. Тем временем, поклонники поздравляют Джа с радостным событием и гадают, кого родит певица: девочку или мальчика.

Напомним, недавно мы писали, что Робби Уильямс стал папой в четвертый раз.

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