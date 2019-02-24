Джамала рассказала о выступлении MARUV и оценках международного жюри на "Евровидении"

Артистка объяснила, что на конкурсе также важен хороший вокал

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вчера, 23 февраля, состоялся финал Национального отбора на "Евровидение 2019". В нем приняли участие шестеро претендентов на поездку в Тель-Авив в мае, чтобы представить Украину на международном конкурсе.

Победительницей Нацотбора стала MARUV, набрав наибольшее количество баллов от зрителей и высокую оценку жюри. Второе место досталось Freedom Jazz.

На пресс-конференции, которая состоялась с членами жюри после объявления результатов, Сегодня.Lifestyle удалось получить комментарий Джамалы о MARUV.

- В прошлом году у MELOVIN было достаточно хорошее выступление и шоу, номер и достаточно хороший вокал. Да и зрители его определили на 7-е место. Но так же, как и на Нацотборе, на "Евровидении", кроме зрителей, есть жюри. Как вы думаете, может ли ситуация в этом году повториться, так как вы ранее сказали, что к MARUV "есть вопросы" насчет вокала и номера?

"Для жюри нужно петь блестяще. Вот правда. Чтобы не было никаких вопросов. Вот вы сказали несколько раз слово "достаточно". Достаточно хорошо спел, выступил. Достаточно – недостаточно. Это должен быть огонь, который видят все издалека. Это должны быть так, чтобы нам казалось, что она развалит сейчас эту сцену. Над этим можно будет потом поработать. Потому что, как мы знаем, номер, который был показан здесь, он все равно еще дорабатывается сотни раз. Вот тут, думаю, MARUV поможет ее команда", – объяснила Джамала.

Отметим, что выступление MARUV на "Евровидении" в Израиле – под вопросом. Артистка дает гастроли и концерты в России, тогда как в правительстве считают это неприемлемым и будут рассматривать этот вопрос.

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