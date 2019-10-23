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"Как вам не стыдно": Джамала рассказала об инциденте с нетрезвым поклонником

Мужчина, который едва стоял на ногах, подошел к певице с маленьким ребенком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Певица Джамала
Певица Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Рано или поздно звездам приходится сталкиваться с неприятными ситуациями и хейтом. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", певица Джамала, которая планирует перерыв в карьере, поделилась историей, как однажды на концерте к ней подошел пьяный мужчина с маленьким ребенком.

Джамала выступит с alyona alyona. Подробности в видео:

Джамала пытается оградить себя от скандалов, однако за постами о себе в соцсетях следит.

"Раньше такого не было, потому что была очень большая дистанция между музыкантом и слушателем. А сейчас есть Instagram, я могу видеть story, в котором меня отмечают. Люди иногда этим пользуются и злоупотребляют", – рассказала Джамала.

Артистка признается: она – очень импульсивный человек и ее раздражает хамство. В таких ситуациях молчать певица не может.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Однажды подошел ко мне на концерте очень пьяный отец с маленьким ребенком и сказал: "Я хочу, чтобы вы сделали селфи с моим сыном". А ребенку, наверное, полтора годика. От этого отца такой запах, он просто едва стоит на ногах, не может сделать фото. Я беру этого ребенка и говорю: "Как вам не стыдно!". Не могу об этом не сказать, если я вижу ситуацию, которая меня не устраивает", – поделилась Джамала.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее Джамала призналась, почему не афишировала отношения с Бекиром Сулеймановым.

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