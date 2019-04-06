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Джамала умилила сеть снимком со своим сыном

Певица сфотографировалась со своим сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая опубликовала архивное видео, на котором выступает гуцульском костюме под аккомпанемент народного оркестра, продолжает радовать поклонников новыми снимками со своим сыном.

На фото изображена сама певица со своим маленьким сыном Эмиром-Рахманом. Он улыбается и смотрит не в объектив, а в сторону. Видимо, что заинтересовало малыша.

Джамала с сыном
Джамала с сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"С рождением сына я стала еще увереннее в себе. Он меня мотивирует становиться лучше и достигать новых высот. Сейчас, когда Эмир маленький и меняется каждый день, мне непросто оставлять его так часто, но я знаю, ради чего это делаю. В частности, ради того, чтобы он мною гордился, когда вырастет", – написала Джамала под фото.

Напомним, недавно Джамала приоткрыла занавес и впервые показала, как выглядит ее сын. Певица показала снимок, где малыш смотрит в обьектив камеры. А 27 марта, в первый день рождения Эмира-Рахмана, Джамала опубликовала серию снимков из личного архива. Пользователи сразу отметили, что малыш – копия своего отца. 

Смотрите видео о том, как Джамала отметила первый день рождения своего сына:

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Источник: Сегодня
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