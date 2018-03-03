Джамала устроила голосование за ее наряды в Instagram

Знаменитая украинская певица Джамала устроила необычное голосование в соцсети. На своей странице в Instagram певица опубликовала коллаж с тремя нарядами, в которых она появлялась на эфирах Национального отбора на Евровидение-2018.

"Вагітність не хвороба! А може і має виглядати щасливою. Ділюся з майбутніми мамами фасонами, які ми разом проробляли зі стилістом Юрієм Жуйковим. Який варіант вам подобається більше? 1,2,3", – подписала фото Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях, большинство подписчиков певицы проголосовали за третий вариант, но также отметили, что и остальные два выглядят очень необычно и стильно.

"Вы потрясающая в любом образе, а особенно когда внутри Вас два сердца!", – написала одна из подписчиц. "Кожна сукня дуже гарна та не схожа одна на одну. Вам дуже пасує, Джа!", – поделилась впечатлением еще одна поклонница.

Ранее Джамала поделилась с поклонниками на странице в Instagram милым фото в компании мужа. Бекир Сулейманов пришел поддержать беременную супругу на съемках вокальных "нокаутов" на шоу "Голос країни-8".

Ранее Джамала появилась на публике в белом просторном платье с кружевом от украинского дизайнера Юрия Жуйкова.



