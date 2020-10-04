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Джамала в платье с глубоким декольте поздравила педагогов с Днем учителя: видео

Сегодня, 14:53

4 октября в Украине отмечают День учителя

Сегодня, 4 октября, в Украине отмечают День учителя. С профессиональным праздником украинских преподавателей поздравила певица Джамала. Для короткого видеообращения исполнительница выбрала весьма смелый наряд.

На своей странице в Instagram Джа разместила пост, в котором призналась, что все учителя, которых она встречала на своем жизненном пути, так или иначе повлияли на нее.

INSTAGRAM

Артистка поблагодарила педагогов за их знания и мудрость, которыми они щедро делились, и добавила, что все учителя важны.

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В кадре Джамала появилась в эффектном платье с объемными рукавами и глубоким декольте. Волосы певица собрала в пучок, дополнив образ ярким мейком и крупными серьгами-конго.

Что украинцы дарят учителям на праздник, смотрите в сюжете:

Недавно Джамала и Pianoбой выпустили совместный трек "Эндорфины".

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