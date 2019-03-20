Джамала впервые показала лицо сына Эмира-Рахмана

Певица оригинально поздравила поклонников с Днем счастья

Джамала показала лицо сына Фото: instagram.com/jamalajaaa

35-летняя украинская певица Джамала стала мамой в прошлом году. Артистка родила своему супругу Бекиру Сулейманову сына – Эмира-Рахмана. Джамала часто делится снимками с семьей, в том числе с сыном, однако ранее лицо ребенка певица не показывала.

А 20 марта артистка решила поздравить подписчиков с Днем счастья. На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милое фото с сыном, на котором видно его лицо.

"Сегодня Международный день счастья! Вы знали? Будьте счастливы каждый день, не только сегодня", – пожелала подписчикам Джамала.

Джамала показала лицо сына Эмира-Рахмана Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поклонники в восторге от нового фото Джамалы с сыном и оставляют множество комплиментов в их адрес: "Класс! Какой красивый мальчик", "Самые любимые и красивые! Будьте счастливы", "Такой хорошенький и взрослый уже". Многие считают, что малыш Эмир-Рахман похож на своего отца, Бекира Сулейманова: "На папу сыночек похож".

Ранее мы писали, что Джамала поздравила маму с днем рождения и растрогала подписчиков.

Смотрите видео, на котором Джамала рассказала о выборе имени для сына:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram