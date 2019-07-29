Джамала впервые показала свою сестру: фото

Певица удивила фанатов схожестью с сестрой

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала продолжается делится семейными фотографиями со своими подписчиками в Instagram. На этот раз исполнительница решила познакомить поклонников со своей сестрой - Эвелиной.

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Отметим, что до этого Джамала не особо делилась снимками из домашнего архива. Теперь же на ее странице в социальной сети можно увидеть фото с родителями, мужем и сыном. На новом кадре украинская артистка позирует со своей сестрой, которая очень похожа на звезду. Ко всему, Джамала призналась, что очень любит Эвелину и благодарна жизни за такие моменты.

Джамала с сестрой Эвилиной Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Спасибо жизни за такие моменты! У меня нет места силы, но я человек силы. И это, безусловно, моя семья. Эвенина, люблю тебя сильно! Я всегда счастлива разделить с тобой минуты и дни", – написала Джамала.

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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