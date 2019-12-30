Джамала вспомнила, как на Евровидении ее провоцировали российские журналисты

Украинская певица победила на конкурсе в 2016 году

Джамала Фото: YouTube

Джамала, которая представила совместный трек с alyona alyona, поделилась воспоминаниями о Евровидении 2016. По словам украинской певицы, во время конкурса ее постоянно провоцировали российские журналисты.

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В 2016 году Джамала с композицией "1944" стала победительницей песенного конкурса Евровидение. Но тогда победа далась артистке нелегко.

Как призналась Джа ведущей Кате Осадчей, участницу постоянно преследовали журналисты из России, а другие сравнивали ее с Сергеем Лазаревым, который, к слову, занял второе место Евровидения 2016.

"Мне было сложно выдержать это испытание, потому что за кулисами все очень провоцировали. Это было постоянно, даже во время завтрака. Канал "Россия" ходил за мной, я с овсянкой, а они с микрофоном. Было действительно сложно. Я помню, что у меня одна мысль в голове: "Я должна победить". Я настроила себя так, что просто не имею права проиграть, не имею права вернуться без победы", – рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что Джамала записала клип на саундтрек исторического триллера "Цена правды".

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