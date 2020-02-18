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Джамала вспомнила, как узнала о второй беременности

Певица сразу поделилась подозрениями с мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14

На прошлой неделе стало известно о том, что известная украинская певица Джамала беременна. О предстоящем пополнении в семье артистка сообщила лично на своей странице в Instagram и опубликовала фото, на котором позирует с заметно округлившимся животиком. Джамала ранее рассказала о том, как отреагировал ее муж Бекир Сулейманов на радостную новость (спойлер – реакция была весьма неожиданной).

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Теперь же Джамала решила вспомнить, как сама узнала о беременности. Выяснилось, что артистка начала подозревать об интересном положении во время съемок клипа на песню "Жалі", так как начала сильнее уставать.

"Почувствовала на съемках видеоклипа "Жалі". Почувствовала, что я очень быстро как-то устала, хотя там было от чего, мы двое суток снимали. Но я была на диете и мне казалось, что это не хватает мне, пожалуй, калорий", – делится Джамала.

Джамала с мужем и сыном
Джамала с мужем и сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Однако визит к врачу подтвердил догадки артистки. Джамала также призналась, что во время второй беременности ее тянет на авокадо, хотя до этого она не слишком любила этот фрукт.

"Авокадо. Не могу сказать, что я была большая фанатка авокадо, но мне почему-то хочется его", – говорит звезда.

Ранее мы также писали, что Джамала и alyona alyona представили в соцсетях трек о хейте "Забирай".

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