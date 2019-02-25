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Джамала выступала в РФ в 2014 году: официальный комментарий

Пиар-директор Джамалы подтвердил выступления певицы в России в 2014 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Недавно все обсуждали скандальное интервью финалисток Нацотбора на "Евровидение 2019" – участниц дуэта ANNA MARIA, когда девушки отказались признать аннексию Крыма. В финале конкурса член жюри Джамала возмутилась позицией Анны и Марии Опанасюк.

Так, Джамала сообщила, что на вопрос "чей Крым?" может быть только один ответ: "Крым – это Украина". В то же время стало известно, что сама Джамала выступала в России в 2014 году. Артистка отправилась в Сочи 31 декабря, чтобы спеть на новогоднем корпоративе. Пиар-директор Джамалы в комментарии ТаблоID подтвердил информацию относительно выступлений певицы в РФ в 2014 году.

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"Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия – что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", – сообщил Денис Козловский, пиар-директор Джамалы.

Денис Козловский и Джамала
Денис Козловский и Джамала
Фото: facebook.com/denis.kozlovskyy

Представитель певицы утверждает, что сама Джамала не хотела выступать в России, но на этом настоял менеджмент: "Джамала считала, что это форс-мажор, и мы должны отказаться. Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящих событиях".

По словам Дениса Козловского, это были последние выступления Джамалы в РФ: "В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ. После 31-го декабря 2014-го года Джамала не давала ни публичных, ни частных концертов, и не принимала участия в фестивалях на территории России".

Ранее мы писали, что победительница Нацотбора 2019 певица MARUV сможет представить Украину на "Евровидении 2019" лишь при условии подписания договора с НТКУ, который регулирует ее деятельность. MARUV обнародовала несколько пунктов договора.

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