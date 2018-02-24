Джамала выступит в финале Нацотбора на Евровидение-2018

Сегодня, 17:48

Откроет финал Национального отбора-2018 попурри из самых ярких песен-победительниц Евровидения в исполнении всех шести конкурсантов

Джамала. Фото: Instagram
Джамала. Фото: Instagram

Уже сегодня в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ состоится главное музыкальное событие страны — определение победителя Национального отбора на Евровидение-2018. В финальной битве сойдутся VILNA, The Erised, LAUD, KADNAY, TAYANNA и MELOVIN, и в конце вечера мы узнаем, кто из них представит Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне.

Откроет финал Национального отбора-2018 попурри из самых ярких песен-победительниц Евровидения в исполнении всех шести конкурсантов. А украшением вечера станет премьера песни "Крила" от победительницы Евровидения-2016 и члена жюри Национального отбора Джамалы.

"Песня "Крила" о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом", — поделилась Джамала.

"На этой неделе у участников была возможность с помощью команды СТБ доработать свои постановки, чтобы в финале показать их такими, какими они их видят на основной сцене Евровидения в Лиссабоне. Кто-то исправлял ошибки, менял наряд, кто-то работал со светом или реквизитом; есть и те, кто уверен, что их номер и так хорош, и менять в нем ничего не нужно. Мы прислушались к пожеланиям каждого, а результат уже оценят зрители и члены жюри", — рассказывает руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Правила голосования в финале Нацотбора не меняются: выигрывает артист, у которого сумма баллов от судей и зрителей будет выше. Если таких конкурсантов окажется несколько, победителем становится тот из них, у кого выше зрительский балл.

Напомним, жеребьевка распределила порядок выступлений финалистов таким образом:

1 KADNAY

2 TAYANNA

3 The Erised

4 LAUD

5  VILNA

6  MELOVIN.

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

Накануне финала Нацотбора на Евровидение-2018 телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал "Сегодня" о своем фаворите.
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