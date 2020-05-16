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Джанет Джексон – 54! Как живет и выглядит певица сегодня

16 мая исполнительница празднует свой день рождения

Инна Петрова
Сегодня, 09:41

Певица, танцовщица, композитор, сестра Майкла Джексона, пятикратная обладательница премии "Грэмми" и признанная икона стиля – Джанет Джексон отмечает свой день рождения. Сегодня, 16 мая, звезде исполнилось 54 года. По этому поводу предлагаем узнать, как и чем сейчас живет Джанет Джексон.

Ранее Джанет Джексон поделилась секретом, как избавилась от лишнего веса после беременности. В 2017 году артистка похудела на 30 кг.

Певица Джанет Джексон
Певица Джанет Джексон
Фото: Getty Images

Семья и карьера

Джанет Джексон родилась в большой семье. Она буквально с детства пошла по стопам своего самого известного брата, и уже в 8 лет она выступала на концертах в составе семейного шоу The Jacksons Times, а в первой половине 80-х годов начала сольную карьеру. В 16 она подписала контракт с A&M Records.

Чтобы Джанет не сравнивали с Майклом, во всех интервью она просила ее не спрашивать о семье. Она хотела, чтобы публика воспринимала ее как самостоятельную артистку. Тем не менее, Джанет снялась в клипе Майкла Джексона на песню "Крик", который, к слову, стал самым дорогим видео за всю историю современной музыки.

Джанет и Майкл Джексон | Фото: GettyImages

В 1991 году Джанет подписала многомиллионный контракт с Virgin Records, став одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в мире. Помимо музыкальной карьеры, Джанет снималась в кино, включая сериалы "Хорошие времена", "Новый ребенок в семье" и другие.

Личная жизнь

Джанет выходила замуж 3 раза: за Джеймса Дебарджа, Рене Элизондо и за Виссама Аль-Мана. С последним они поженились в 2012 году. В январе 2012 у нее родился первенец. Спустя четыре месяца после рождения сына супруги расстались. По словам Джексон, муж стал запрещать ей видеться с родными, друзьями, призывал ее к соблюдению мусульманских обычаев.

Джанет Джексон и Виссам Аль-Ман | Фото: GettyImages

Как сейчас выглядит Джанет Джексон

В настоящее время Джанет Джексон занимается воспитанием дочки Иссы, ведет профиль в Instagram, посещает музыкальные шоу, а на лето у нее запланирован большой мировой тур, который начнется с США.

Артистка уже выпустила несколько синглов, которые войдут в ее новый альбом Black Diamond. Предыдущая пластинка Джанет вышла аж в 2015 году.

Джанет Джексон
Фото: Getty Images
Джанет Джексон
Фото: Getty Images
Джанет Джексон
Фото: Getty Images
Джанет Джексон
Фото: Getty Images
Джанет Джексон
Фото: Getty Images
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Примечательно, что фото своей дочки Джанет не публикует в сети, а вот своими архивными фото часто радует подписчиков.

INSTAGRAM

Недавно 62-летняя Мелани Гриффит блеснула фигурой во время прогулки на карантине.

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