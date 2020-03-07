Джаред Лето чуть не погиб во время восхождения на гору: подробности случившегося
Артист не на шутку испугал поклонников
Актер и лидер Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который опубликовал свой номер телефона в сети, едва не погиб из-за своего хобби. Артист рассказал, как на днях оказался "на волосок от смерти", опубликовав фотодоказательства в своем Instagram.
48-летний Джаред любит активный отдых и спорт. Певец часто путешествует и регулярно занимается скалолазанием. Накануне Лето чуть не сорвался с горы Red Rock в штате Невада.
"Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов", – написал Джаред в сети.
Он разместил несколько кадров, снятых во время восхождения, где видно злополучную страховочную веревку.
"Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент – меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью", – добавил он.
В настоящее время с музыкантом все в порядке. Он не пострадал.
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