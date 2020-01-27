Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джаред Лето опубликовал личный номер телефона и обратился к фанатам: видео

Фронтмен Thirty Seconds to Mars сделал видеообращение к фанатам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Джаред Лето
Джаред Лето
Фото: instagram.com/jaredleto

Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который летом удивил киевлян на пешеходном мосту, решил стать еще ближе к своим поклонникам и опубликовал личный номер телефона.

Читайте также:
Полуобнаженный Джаред Лето зажигательно станцевал для своих фанатов

Так, на своей официальной странице в Instagram мировая знаменитость рассекретил свой номер телефона и сообщил, что готов к общению. По его словам, любой желающий сможет связаться с ним и пообщаться. Такой поступок Лето пояснил просто – он хочет общения и будет рад услышать каждого.

INSTAGRAM

"Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя", – заявил певец в видеообращении.

Одна из поклонниц набралась смелости и позвонила кумиру. В ответ она услышала записанный голос на автоответчике: "Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС и я отвечу тебе".

"Наконец набралась смелости и позвонила Джареду по указанному номеру. Это сработало. Я очень удивилась, когда услышала гудки, и удивилась еще больше, когда услышала его голос на автоответчике. Я должна была услышать его голос, то, как он звучит по телефону. Я знаю, что это просто запись, но не портите мне момент, хорошо?" – написала в Twitter фанатка.

Напомним, что в декабре вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-15 всемирно известных личностей, которые посетили Украину в 2019 году Джаред Лето удивил киевлян на пешеходном мосту: видео Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето
шоу-бизнес певец Джаред Лето
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:04Lifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяШоу-бизнес

Елена Зеленская трогательно призналась в любви президенту в день его рождения

25 январяEvents

Новолуние 25 января 2020: действенные ритуалы

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Новости партнеров

Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Лучший рецепт пирожков на кефире в духовке
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно
Коптим селедку дома без коптильни быстро и вкусно