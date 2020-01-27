Джаред Лето опубликовал личный номер телефона и обратился к фанатам: видео

Фронтмен Thirty Seconds to Mars сделал видеообращение к фанатам

Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto

Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который летом удивил киевлян на пешеходном мосту, решил стать еще ближе к своим поклонникам и опубликовал личный номер телефона.

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Так, на своей официальной странице в Instagram мировая знаменитость рассекретил свой номер телефона и сообщил, что готов к общению. По его словам, любой желающий сможет связаться с ним и пообщаться. Такой поступок Лето пояснил просто – он хочет общения и будет рад услышать каждого.

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"Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя", – заявил певец в видеообращении.

Одна из поклонниц набралась смелости и позвонила кумиру. В ответ она услышала записанный голос на автоответчике: "Хэй, это я, Джаред, и это правильный номер. Меня сейчас здесь нет, но отправь мне СМС и я отвечу тебе".

"Наконец набралась смелости и позвонила Джареду по указанному номеру. Это сработало. Я очень удивилась, когда услышала гудки, и удивилась еще больше, когда услышала его голос на автоответчике. Я должна была услышать его голос, то, как он звучит по телефону. Я знаю, что это просто запись, но не портите мне момент, хорошо?" – написала в Twitter фанатка.

Напомним, что в декабре вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.

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