Джаред Лето удивил киевлян на пешеходном мосту: видео

Голливудская звезда порадовала фанатов своим выступлением

Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto

Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который недавно перепел хиты 2018 года, порадовал фанатов своим спонтанным выступлением прямо посреди нового стеклянного моста. Отметим, что музыкант приехал в Киев на молодежный фестиваль UPark Festival.

Во время прогулки по ночной столице Украины Джаред Лето неожиданно подошел к уличным музыкантам, которые пели на пешеходном мосту, взял у них гитару и спел несколько своих песен. Одна из поклонниц поделилась на странице в Facebook видео, на котором Лето дает свой спонтанный мини-концерт на прогулочном мосту Киева.

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"Не могу вам передать своего восторга. Я тут вечером гуляю и случайно встречаю на пешеходном мосту с гитарой моего любимого голливудского актера из фильма "Мистер Никто" Джареда Лето. Джаред забрал инструмент у уличного музыканта и спел несколько своих песен", – написала пользователь Юлия Чаюн.

Свою прогулку по Киеву голливудский актер и певец продолжил в сопровождении поклонниц, которые напевали его известные композиции.

Напомним, что это не первый визит Джареда Лето в Киев. В мае прошлого года голливудский актер посетил столицу Украины и даже прокатился на автобусе.

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