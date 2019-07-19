Джаред Лето удивил киевлян на пешеходном мосту: видео
Голливудская звезда порадовала фанатов своим выступлением
Фронтмен известной группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, который недавно перепел хиты 2018 года, порадовал фанатов своим спонтанным выступлением прямо посреди нового стеклянного моста. Отметим, что музыкант приехал в Киев на молодежный фестиваль UPark Festival.
Во время прогулки по ночной столице Украины Джаред Лето неожиданно подошел к уличным музыкантам, которые пели на пешеходном мосту, взял у них гитару и спел несколько своих песен. Одна из поклонниц поделилась на странице в Facebook видео, на котором Лето дает свой спонтанный мини-концерт на прогулочном мосту Киева.
"Не могу вам передать своего восторга. Я тут вечером гуляю и случайно встречаю на пешеходном мосту с гитарой моего любимого голливудского актера из фильма "Мистер Никто" Джареда Лето. Джаред забрал инструмент у уличного музыканта и спел несколько своих песен", – написала пользователь Юлия Чаюн.
Свою прогулку по Киеву голливудский актер и певец продолжил в сопровождении поклонниц, которые напевали его известные композиции.
Напомним, что это не первый визит Джареда Лето в Киев. В мае прошлого года голливудский актер посетил столицу Украины и даже прокатился на автобусе.
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