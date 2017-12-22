Джастин Бибер и Селена Гомес посещают терапию для пар

25-летняя Селена Гомес и 23-летний Джастин Бибер снова вместе. Однако не все так просто. СМИ удалось узнать, что влюбленные посещают совместную терапию.

По данным TMZ, Селена и Джастин посещают христианскую терапию для пар, а якобы подтолкнуло их к этому возобновившееся общение Бибера с его экс-подругой Хейли Болдуин, к которой Селена начала ревновать своего бойфренда.

Напомним, мама Селены Гомес Мэнди Тефей вовсе не одобрила решение дочери вновь сойтись с Джастином Бибером. Простое недовольство сменилось нервным срывом, когда она поняла, что пара настроена серьезно.

Селена Гомес и Джастин Бибер начали встречаться в 2010 году. Спустя три года в их отношениях начались проблемы, и пара то расходилась, то сходилась вновь. Окончательный разрыв произошел в 2015 году. В январе этого года певица закрутила роман с музыкантом Абелем Тесфайе, известного под псевдонимом The Weeknd. Однако этой осенью Гомес возобновила отношения с Джастином.



