Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джастин Бибер отреагировал на обвинения в сексуальном домогательстве

Сегодня, 13:39

Певец отрицает свою вину

Известный канадский певец Джастин Бибер, который ранее рассказал подробности разрыва с Селеной Гомес, прокомментировал обвинения в его сторону в сексуальных домогательствах. Отметим, что на днях женщина с ником Daniel с анонимного аккаунта в Twitter заявила, что стала жертвой домогательств певца 9 марта 2014 года. После скандального заявления пользователь удалила аккаунт.

Певец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер
Фото: Getty Images

Джастин почти сразу ответил на обвинения в своем аккаунте в Twitter. В 2014 году он действительно был в Остине на концерте, но в отеле Four Seasons не появлялся. Тогда он проводил время со своей бывшей возлюбленной – известной певицей Селеной Гомес.

"За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле я никогда не был там. Я был со своей бывшей девушкой Селеной Гомес", – пояснил исполнитель.

Напомним, что по словам женщины с ником Daniel, она познакомилась с Бибером в баре Остина (штат Техас). Потом ей с друзьями предложили пойти с певцом в отель Four Seasons: "Друг Бибера привел моих приятелей в комнату, а меня в другую... Джастин уговорил меня никому ничего не рассказывать, иначе у меня могут быть проблемы с законом... Потом он предложил мне лечь с ним на кровать и попытался поцеловать меня".

Сразу же за этой женщиной к обвинениям присоединилась еще одна девушка Kadi, которая также сообщила о домогательствах Бибера в 2015 году.

"Я верю Даниэль. Я тоже была жертвой сексуальной агрессии Джастина Бибера", – написала Kadi в Twitter.

У Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма:

Напомним, ранее супруга американского певца Джастина Бибера Хейли Болдуин впервые прокомментировала выпуск новых песен бывшей возлюбленной своего мужа – Селены Гомес.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Джастин Бибер
Реклама

Новости партнеров

Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Дочь
Дочь "Няни Вики" огорчила поклонников своей внешностью
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 10:32Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Вчера, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Вчера, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Вчера, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня: Львам нужно добавить в жизнь романтики, а Дев ждет насыщенный день

21 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

21 июняEvents

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

21 июняEvents

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

21 июняШоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

21 июняFun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

21 июняEvents

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

21 июняEvents

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

21 июняEvents

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил правду
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять