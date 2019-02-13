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Джастин Бибер рассказал, от чего он лечится долгое время

Артист сделал откровенное признание в интервью Vogue

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:06
Джастин Бибер Фото: instagram.com/justinbieber
Джастин Бибер
Фото: instagram.com/justinbieber

Знаменитый американский певец Джастин Бибер в недавнем интервью для Vogue сделал неожиданное признание: во время собственного тура, который, к слову, артист закончил раньше назначенного времени, он боролся с депрессией. Более того, Джастин отметил, что до сих пор "работает на многими вещами".

"Я был очень подавлен в туре. Я не говорил об этом, и я все еще над многим работаю, не говорю об этом. Я был одинок. Мне нужно было время", – объяснил певец.

Джастин Бибер
Джастин Бибер

Кроме этого, источники, близкие к окружению артиста, в интервью изданию People рассказали, что Джастин действительно лечится от депрессии. "Это не из-за Хейли – он очень счастлив в браке с ней. Это просто нечто, с чем он борется морально. Он получает хорошую помощь и лечение. Он уверен, что скоро почувствует себя лучше".

Второй источник сообщил, что его известность в детстве сказалась на его психическом здоровье в будущем. "Он начинал как типичный милый канадский подросток. Он был таким замечательным ребенком, очень милым, очень вежливым и добрым ко всем вокруг. Слава полностью изменило его. У него был доступ ко всему и его окружали люди, которые просто говорили "Да". Тем более, за ним следят его фанаты, они следят за каждым его движением, перед его лицом постоянно камеры - это тяжело для Джастина".

Напомним, Хейли Болдуин и Джастин Бибер впервые в качестве мужа и жены снялись в фотосессии.

Кроме этого, мама Джастина Бибера показала милое фото с невесткой.

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Источник: Сегодня
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