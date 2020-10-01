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Джастин Бибер сладко признался в любви жене в их годовщину свадьбы: трогательное фото супругов

Сегодня, 13:00

Певец показал волшебный снимок, сделанный на их свадьбе

Популярный канадский певец Джастин Бибер не упустил возможности поздравить свою супругу, американскую модель Хейли Бибер с их годовщиной свадьбы. Знаменитости расписались еще 14 сентября 2018 года, но торжественная церемония состоялась лишь через год – 30 сентября в церкви Somerset Chopel. И вот, спустя год после пышной свадьбы 26-летний певец растрогал соцсети своим милым признанием в любви своей супруге.

В Instagram Джастин Бибер опубликовал черно-белый снимок, сделанный во время свадебной церемонии, которая состоялась в Южной Каролине. Фотография сделана во время поцелуя Джастина и Хейли.

В публикации певец написал, что обещает своей жене всегда ставить ее на первое место, проявлять к ней доброту и терпение.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/justinbieber

"Хейли Бибер. Мне так повезло быть твоим мужем! Ты учишь меня множеству вещей каждый день и делаешь меня лучше! Я посвящаю всю оставшуюся жизнь тому, чтобы дать тебе возможность быть женщиной, которой тебе предначертано быть! Я дам тебе возможность осуществить все твои смелые мечты!", – написал Джастин Бибер.

Воспоминаниями со свадьбы поделилась и Хейли Бибер. Модель опубликовала серию фотографий, которые еще не показывала в соцсетях. На снимках Хейли шагает к алтарю, держа за руку отца.

INSTAGRAM

Хейли Бибер написала, что это была лучшая свадьба, а этот чудесный день она с радостью прожила бы с Джастином снова и снова.

Напомним, что 7 июля 2018 года Джастин Бибер сделал предложение Хейли Бибер, когда они проводили время на Багамах. Знаменитая модель, конечно же, сказала "да" и уже 14 сентября пара официально расписалась в Нью-Йорке.

Ранее мы сообщали, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк объявили дату свадьбы.

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