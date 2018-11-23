Джастин Бибер "зарядил" жене Хейли Болдуин тортом в лицо – видео

Исполнитель поздравил любимую с днем рождения

Хейли Болдуин и Джастин Бибер. Фото: Getty

Канадский певец Джастин Бибер, которой подтвердил женитьбу на Хейли Болдуин, оригинально поздравил ее с днем рождения. 22 ноября новоиспеченная госпожа Бибер отпраздновала 22-летие.

По случаю празднования Хейли собрала друзей и близких дома на вечеринке. А вот ее муж подготовил неожиданный сюрприз. В какой-то момент Бибер вышел к Хейли с тортом в руках. Присутствующие хором спели имениннице Happy birthday.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JBCrewdotcom (@justinbiebercrewbackup) 22 Ноя 2018 в 6:05 PST

Джастин произнес любимой трогательную речь, а потом зарядил этим самым тортом в лицо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JBCrewdotcom (@justinbiebercrewbackup) 22 Ноя 2018 в 5:26 PST

Судя по реакции Болдуин, она не расстроилась, а напротив – смеялась от души. После этого супруги слились в "сладком поцелуе".

Хейли Болдуин и Джастин Бибер Фото: instagram.com/justinbiebercrewbackup

Напомним, что пару недель назад Хейли Болдуин выложила трогательные черно-белые фото с Джастином Бибером. До этого счастливая модель на одном из светских мероприятий засветила огромное обручальное кольцо от Бибера. Уже тогда звезда тонко намекала, что стала замужней женщиной.

Интересно, что Бибер настолько доверяет своей жене, что даже не стесняется при ней плакать. Огорченный чем-то Джастин несколько раз уже попадал в объективы папарацци со слезами на глазах. И каждый раз Хейли успокаивала чувствительного супруга.