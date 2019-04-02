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Джастин Бибер жестко разыграл своих подписчиков

Певец заявил, что его супруга Хейли Болдуин беременна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Джастин Бибер сообщил о беременности Хейли Болдуин 1 апреля
Джастин Бибер сообщил о беременности Хейли Болдуин 1 апреля
Фото: Getty Images

25-летний певец Джастин Бибер, который недавно объявил о паузе в музыкальной карьере, забавно разыграл своих подписчиков. 1 апреля Джастин Бибер заявил, что его супруга Хейли Болдуин беременна. 

Так, сначала на своей странице в Instagram Джастин Бибер опубликовал снимок УЗИ, на котором видно плод. Подписчики предположили, что возлюбленная артиста ждет ребенка. Затем музыкант поделился снимком, на котором Хейли Болдуин позирует в кабинете врача и держится за округлившийся живот, и подписал его: "Если вы вдруг подумали, что это первоапрельская шутка". 

Джастин Бибер опубликовал снимок УЗИ, чтобы разыграть подписчиков
Джастин Бибер опубликовал снимок УЗИ, чтобы разыграть подписчиков
Фото: instagram.com/justinbieber

Джастин Бибер пошутил относительно беременности Хейли Болдуин
Джастин Бибер пошутил относительно беременности Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/justinbieber

Еще через час Джастин Бибер опубликовал второй снимок УЗИ, на который добавил щенка на место будущего ребенка. Певец признался, что разыграл своих подписчиков: "Подождите, боже мой, это все-таки первоапрельская шутка!", – написал Бибер.

Джастин Бибер разыграл своих подписчиков
Джастин Бибер разыграл своих подписчиков
Фото: instagram.com/justinbieber

Поклонники Джастина Бибера были шокированы столь жестким розыгрышем, некоторые высказали негодование: "Я очень расстроился", "Это не смешно".

Смотрите видео о самых безумных розыгрышах со всего мира:

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