Джастин Бибер жестко разыграл своих подписчиков
Певец заявил, что его супруга Хейли Болдуин беременна
25-летний певец Джастин Бибер, который недавно объявил о паузе в музыкальной карьере, забавно разыграл своих подписчиков. 1 апреля Джастин Бибер заявил, что его супруга Хейли Болдуин беременна.
Так, сначала на своей странице в Instagram Джастин Бибер опубликовал снимок УЗИ, на котором видно плод. Подписчики предположили, что возлюбленная артиста ждет ребенка. Затем музыкант поделился снимком, на котором Хейли Болдуин позирует в кабинете врача и держится за округлившийся живот, и подписал его: "Если вы вдруг подумали, что это первоапрельская шутка".
Еще через час Джастин Бибер опубликовал второй снимок УЗИ, на который добавил щенка на место будущего ребенка. Певец признался, что разыграл своих подписчиков: "Подождите, боже мой, это все-таки первоапрельская шутка!", – написал Бибер.
Поклонники Джастина Бибера были шокированы столь жестким розыгрышем, некоторые высказали негодование: "Я очень расстроился", "Это не смешно".
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