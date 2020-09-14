Джастин и Хейли Бибер отпраздновали вторую годовщину свадьбы: видео

Пара поженилась в сентябре 2018 года

Сегодня, 14 сентября, канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер (в девичестве – Болдуин) празднуют вторую годовщину со дня их бракосочетания.

Пара не стала активно поздравлять друг друга в соцсетях. Джастин лишь опубликовал милое видео с Хейли, которая подпевает композиции, звучащей на фоне.

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"Два года сегодня", – лаконично подписал видео артист.

В комментариях пару поздравили родные, друзья, коллеги и поклонники.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Джастин сделал предложение Хейли 7 июля 2018 года во время совместной поездки на Багамы. До этого они встречались с декабря по январь 2016 года и снова сошлись в мае 2018-го, когда Бибер расстался с Селеной Гомес.

Официально пара оформила отношения в Нью-Йорке, 14 сентября 2018, а спустя год устроили пышное торжество. Влюбленные решили отметить свой праздник в кругу самых близких.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото: Instagram.com 1/5

Джастин Бибер и Хейли Болдуин обменялись клятвами на роскошном прибрежном курорте Montage Palmetto Bluff в присутствии 154 гостей. Торжество началось с выступлений Кендалл Дженнер, Джейдена Смита и других звездных гостей. Банкетный зал был украшен компанией Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для таких престижных премий, как "Оскар" и "Грэмми".

Церемония бракосочетания обошлась певцу и модели в 1,3 миллиона долларов. Больше всего супруги потратились на декор – около 900 тысяч долларов. Также влюбленные заплатили звездному event-менеджеру Миндси Вайс в районе 200 тысяч долларов. Проживание в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff составило как минимум 114 тысяч долларов, а расходы на транспорт для гостей и молодоженов составили 135 тысяч долларов.

Напомним, Джастин Бибер с женой прошли обряд крещения.

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