Джастин Теру вернулся в соцсети после развода с Энистон и сделал комплимент Селене Гомес

Сегодня, 13:47

Актер разместил очень милые фото

Джастин Теру. Фото: AFP
Джастин Теру. Фото: AFP

46-летний актер Джастин Теру впервые после развода с Дженнифер Энистон разместил на совей странице в Instagram несколько снимков. На них знаменитость держит маленьких щенков. В подписи к фото Теру призвал всех помочь приюту бездомных животных в штате Техас.

Интересный момент также заметили поклонники артиста, в подписи к фото, он указал хештег "#селенагомес" (Селена Гомес), а также дописал фразу "Да, я снова тебя отметил в публикации, Селена. Но если бы ты видела этих малышей, ты бы сделала все, что в твоих сила тоже. И еще ты такая же классная, как они", – подписала фото.

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Фото: instagram.com/justintheroux

Можно предположить, что Теру отметил певицу в публикации потому, что Селена занимается благотворительной деятельностью. Она также является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В комментариях к фотографиям многие поклонники Джастина написали, что они до сих пор в шоке от его расставания с Дженнифер Энистон. "Грустно видеть, что на твоем пальце больше нет кольца", – написала одна из подписчиц.

Также смотрите видео о личной жизни Дженнифер Энистон:

Ранее Джастин Теру отказался от съемок в шоу ради Дженнифер Энистон.

Напомним, по данным близких к паре источников, еще за несколько месяцев до официального расставания Дженнифер Энистон и Джастин Теру перестали жить вместе.
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"Сегодня"

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