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Джастин Тимберлейк и Джессика Билл стали родителями – СМИ

Сегодня, 10:00

Звездная пара скрывала вторую беременность несколько месяцев

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, которые вместе посещали психолога, во второй раз стали родителями. В начале этой недели 38-летняя актриса родила мальчика, сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что всю вторую беременность пара скрывала информацию о предстоящем пополнении в семье от публики и даже близких друзей.

Очевидно, что из-за карантина Джессике Бил удалось без проблем скрыть свою беременность от папарацци и любопытных взглядов. Некоторые поклонники и раньше подозревали, что знаменитость беременна второй раз, так как в последнее время она перестала публиковать свежие фотографии в Instagram, ограничиваясь архивными снимками.

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали встречаться в 2007 году. Они на время расставались в 2011 году, но уже через год снова были вместе.

Бил и Тимберлейк воспитывают сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, который родился в 2015 году.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее Джастина Тимберлейка заподозрили в измене – знаменитого певца застукали в компании молодой актрисы. После этого певец публично извинился перед женой, прояснив ситуацию.

Недавно также сообщалось, что жену MONATIK заподозрили в третьей беременности.

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