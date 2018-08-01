Дженнифер Энистон и Брэд Пит сыграют вместе в романтической комедии

Актеры воссоединятся на съемочной площадке

Дженнифер Энистон и Брэд Питт. Фото: Getty

Знаменитые актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты в течение пяти лет. После их расставания поклонники долгое верили в то, что когда-нибудь пара все же будет вместе. Их "разлучницей" по праву считается главная красотка Голливуда – Анджелина Джоли, с которой Брэд сыграл вместе в фильме "Мистер и Миссис Смит". После этого пара поженилась, завела шестерых детей и неожиданно для всех распалась в 2016 году.

Фанаты Брэда и Дженнифер ликовали, а теперь появился еще один повод для радости – актеры сыграют вместе в романтической комедии, передает издание Heat. Название фильма пока не разглашается. Известно лишь то, что Питт и Энистон не будут изображать на экране "влюбленную пару", но их роли в фильме – ключевые.

Создатели комедии считают, что таким образом им удастся подогреть интерес к фильму. Еще бы! Поклонники пары будут рады любому воссоединению Брэда и Дженнифер, пусть даже на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что Брэд Питт обнародует компромат на Анджелину Джоли.

Кроме того, Брэд Питт запретил детям сниматься в "Малефисенте-2" с Джоли в главной роли.