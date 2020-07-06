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Дженнифер Энистон – о браке с Брэдом Питтом: "Все было неидеально"

Сегодня, 15:11

Актриса раскрыла подробности отношений с бывшем мужем

Голливудские актеры Дженнифер Энистон, выставившая недавно свои обнаженные фото на аукцион, и Брэд Питт были женаты в течение пяти лет. Их считали "золотой парой" Голливуда, а в новость о расставании звезд еще долго не могли поверить многие поклонники.

В отношениях знаменитой пары все было не так гладко, как могло показаться на первый взгляд. В недавнем интервью Опре Унифри, 51-летняя Дженнифер Энистон поделилась воспоминаниями о периоде жизни с Питтом и большом внимании к их союзу со стороны общественности и прессы, сообщает Mirror.

В беседе с Опрой Дженнифер призналась, что их с Брэдом отношения были просто "нормальными", а не "идеальными", как тогда писали СМИ.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

"Весь этот образ был создан СМИ. Люди видели нас на красной дорожке, но они не знали, как и чем мы жили. Мы были такими же, как и все. Знаменитости ничем не отличаются от остальных, кроме как своей публичностью. Проблемы в личной жизни, успех, боль, переживания – все это, как и у всех других людей", – поделилась Энистон.

Отметим, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт расстались в 2005 году. После разрыва с Энистон, Питт начал встречаться со своей партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. В 2006 году пара подтвердила отношения, заявив, что ждут появления первенца. В 2016 году супруги подали на развод, в 2019 – официально расторгли брак.

Напомни, ранее Дженнифер Энистон рассказала, как ей угрожал Харви Вайнштейн.

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