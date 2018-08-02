Дженнифер Энистон о ее жизни сейчас: "Мое сердце не разбито!"

Актриса также в очередной раз прокомментировала отсутствие у нее детей

Дженнифер Энистон. Фото: Getty

49-летняя Дженнифер Энистон всегда была в центре внимания прессы и фанатов, которых очень волнует личная жизнь голливудской актрисы. До сих пор поклонники наедятся, что Дженнифер воссоединится с Брэдом Питтом после того, как оба бывших супруга закончили свои отношения – Брэд развелся с – Анджелиной Джоли, а Энситон рассталась со своим возлюбленным – Джастином Теру. К слову, недавно СМИ сообщили, что Энистон и Питт сыграют в одном фильме.

Еще один факт, волнующий общественность – отсутствие у Энистон детей. В интервью журналу InStyle Дженнифер "приоткрыла занавес" личной жизни дабы прояснить ситуацию и избежать глупых заголовков в СМИ о ее "разбитом сердце" и очередной "беременности".

Дженнифер Энистон Фото: instyle.com

"Это какое-то сумасшествие. Есть много заблуждений насчет меня, вроде "Джен не может удерживать мужчину" или "Джен отказывается иметь ребенка, потому что она эгоистична и занята только карьерой". Или что я грущу и мое сердце разбито. Во-первых, со всем уважением, мое сердце не разбито", – говорит актриса.

Она продолжила: "И во-вторых, это безрассудные предположения. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто не предполагает, насколько эта тема может быть болезненной для меня и моего партнера. Они не знают, что я пережила с медицинской или эмоциональной точки зрения. На женщин давят, если у них нет детей – они считаются "испорченным товаром". Возможно, моя цель на этой планете – не оставить после себя потомство. Может быть, у меня есть другие не менее важные дела?".

Ранее Дженнифер Энистон восхитила внешним видом в элегантном платье.