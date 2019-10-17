Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл: о чем речь

Успех актрисы внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая призналась в чувствах к Брэду Питту, зарегистрировалась в Instagram и благодаря своей первой публикации побила рекорд герцогини Сассекской Меган Маркл.

О секретах личной жизни Дженнифер Энистон смотрите в этом ролике:

Поклонники звезды сериала "Друзья" давно мечтали о том, чтобы их кумир завела официальную страничку в Instagram. И наконец-то желание миллионов фанатов сбылось – Дженнифер Энистон не только зарегистрировалась в социальной сети, но и опубликовала свой первый пост. Более того, за первый час на ее аккаунт подписалось рекордное число фолловеров – 128 тысяч! А спустя еще пять часов Дженнифер побила рекорд герцогов Меган Маркл и принца Гарри, набрав миллион подписок. На новость о том, что ее успехи уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, голливудская актриса отреагировала забавным видео.

INSTAGRAM

"Клянусь, я не хотела его побить. Спасибо вам, ребята, за такой блестящий прием", – написала Дженнифер несколько часов назад.

Отметим, что ее первой публикацией стало селфи с коллегами по сериалу "Друзья" – Кортни, Лизой, Дэвидом Швиммером, Мэттом ЛеБланом и Мэттью Перри.

Дженнифер Энистон с актерами сериала "Друзья" Фото: instagram.com/jenniferaniston

Ранее Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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