Дженнифер Энистон получила радостные новости во время карантина

Сериал "Утреннее шоу" продолжает собирать номинации

У знаменитой американской актрисы и продюсера Дженнифер Энистон множество приятных новостей за время карантина. Вчера стало известно, что Энистон станет крестной мамой дочери Орландо Блума и Кэти Перри, которая должна родить в ближайшее время. Теперь стало известно, что сериал "Утреннее шоу", в котором она снялась с Риз Уизерспун, было номинировано на престижную "Премию Ассоциации телевизионных критиков" (TCA Award).

Узнайте в сюжете, что Дженнифер Энистон откровенно рассказала о детях:

Конкурентами в номинации "Новая выдающаяся программа" стали космический вестерн "Мандалорец", сериал о российской императрице Екатерине Великой "Великая", комедийная драма о подростках "Я никогда не...", а также "Удивительный плейлист Зоуи" и "Хранители".

В "Утреннем шоу" снялся также известный актер Стив Карелл, который сыграл в новом сериале Netflix "Космические войска". Сюжет "Утреннего шоу" рассказывает о телеведущей Алекс Леви после того, как ее соведущий был уволен с телеканала из-за громкого скандала о домогательствах на рабочем месте.

Сериал уже был номинирован на "Золотой глобус", а Дженнифер Энистон получила "Премию Гильдии киноактёров США" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Поклонники ожидают увидеть Дженнифер Энистон на экране в ближайшее время, ведь запланирован выход нового эпизода сериала "Друзья", съемки которого отложили из-за коронавируса этой весной.

Кроме того, недавно украинский режиссер предложил Дженнифер Энистон главную роль в его блокбастере и сумел привлечь внимание актрисы.

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